Büyükelçi Satterfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde bazı gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin Satterfield, "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz ancak mümkün değilse, uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen iş birliğimizin tüm alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara-Washington hattında krize neden olan S-400 konusunda ABD’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Satterfield, "Yaptırımın kaldırılması için S-400’den vazgeçilmesi şart." ifadesini kullandı.

Ülkesi ve Türkiye arasındaki genel ilişkiler hakkında yaptığı değerlendirmede Satterfield, Türkiye ile ekonomi ve ticaret dahil ilişkilere bütün boyutlarıyla değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye değerli ve önemli bir NATO ortağı ve stratejik müttefiktir." diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet