  1. Türkiye
6 Şub 2021 14:42

Türkiye'den UCM'nin İsrail kararına ilişkin açıklama

Türkiye'den UCM'nin İsrail kararına ilişkin açıklama

UCM, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan karara 'memnuniyet' açıklaması geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı "UCM’nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ilk derece dairesinin verdiği kararda, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün, soruşturmaya dahil edilen Filistin toprakları içerisinde yer aldığı belirtildi.

Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği ifade edilen kararda, Filistin'in diğer üye ülkeler gibi UCM'ye taraf olduğu vurgulandı.

Mahkemenin yargı yetkisine giren toprakları belirlemeyi amaçladığı kaydedilen kararda, UCM'ye taraf devlet olmak için gerekli şartları yerine getiren Filistin'e diğer üye ülkeler gibi muamele edileceği bildirildi.

Kararda, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının teyit edildiğine, Oslo müzakerelerinin mahkemenin yargı yetkisini sınırlandırmadığına hükmedildi.

Kararda, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te yapılan ve karşılıklı tanıma ve barış ilkeleri içeren Oslo Anlaşması'nın Filistin'in topraklarının işgal edilmesi durumunu ve mahkemenin yargı yetkisini engellemediği de vurgulandı.

Kaynak: Haber Global

News Code 1892346

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