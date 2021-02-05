Petrol 3 ayın en büyük haftalık kazancına ilerliyor

Petrol, OPEC+ ülkelerinin küresel petrol arzını kontrol altına alacağına olan güveni le birlikte Ekimden beri en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında beşinci günde de yükselerek varil başına 57 dolara ulaştı. OPEC+ salgının neden olduğu arz fazlasını azaltmaya devam ederken Çin ve ABD’de ham petrol stoklarında düşüş yaşandı.

Suudi Arabistan’ın Asyalı müşteriler için petrol fiyatını sabit bırakması da piyasaların güçlendiğine dair bir diğer işaret.

Petrol talebinin artacağına dair beklentiler de petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Tamamen bir toparlanma olması için henüz erken fakat tüketim yıl sonuna doğru 2019 seviyelerine dönebilir.

Suudi Arabistan’ın piyasa beklentilerinin aksine fiyatı sabit tutması piyasa fiyatlarını kararlı bir şekilde desteklediğine işaret. Şu anki emtia süper döngüsünü durdurabilecek çok az şey bulunuyor.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:04’te yüzde 0,7 yükselerek varil başına 56,63 dolar civarında bulunuyor.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bu hafta yüzde 7,6 yükseldikten sonra yüzde 0,7 daha yükselerek varil başına 59,24 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg