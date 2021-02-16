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16 Şub 2021 09:16

İran Meclisi'nde yeni yıl bütçe taslağı ele alınacak

İran Meclisi'nde yeni yıl bütçe taslağı ele alınacak

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, "Meclis'te bugün düzenlenecek olan kapalı oturumda revize edlimiş bütçe taslağı ele alınacak." dedi.

İran Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla başladı.

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, basın mebsuplarına yaptığı açıklamada, "Meclis'te bugün düzenlenecek olan kapalı oturumda revize edilmiş bütçe taslağı ele alınacak." dedi.

16 Şubat'ta İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti tarafından hazırlanıp sunulan 1400 yılı (2021) bütçe taslağını geri çevirmişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti, gelecek yılın bütçesini Aralık ayında Meclis'e sunmuştu.

Meclisi Başkanı Galibaf, yeni yıl bütçe taslağı hakkında, "Bütçenin petrol gelirlerine bağımlı olmaması önemli bir meseledir." demişti.

News Code 1892547

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