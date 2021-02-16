  1. Ekonomi
16 Şub 2021 16:01

Düşmanın temel gıda ürünleri ile ilgili çirkin planı sonuçsuz kaldı

Düşmanın temel gıda ürünleri ile ilgili çirkin planı sonuçsuz kaldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Düşmanın ülkedeki temel gıda ürünlerinde kıtlık krizi yaratmaya yönelik çirkin planı sonuçsuz kaldı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Düşmanın ülkedeki temel gıda ürünlerinde kıtlık krizi yaratmaya yönelik çirkin planı sonuçsuz kaldı." dedi.

Hükümetin halkın temel ihtiyaç maddelerini temin etmek üzere alınan tedbirleri kararlıkla takip edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, 1400 yılı bütçesinde dar gelirli kesimin desteklenmesi ve halkın temel gıda maddelerinin temini gibi konuların ön planda tutulduğuna dikkati çekti.

Bugün İran'da hicri şemsi 1400 yılının yeni bütçe taslağı İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Yapılan oylamada, 211 evet, 28 hayır ve 6 çekimser oy çıktı.

News Code 1892567

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