İran Meclisi yeni yılın bütçe taslağını onayladı

İran'da hicri şemsi 1400 yılının yeni bütçe taslağı İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Yapılan oylamada, 211 evet, 28 hayır ve 6 çekimser oy çıktı.
İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, "Meclis'te bugün düzenlenecek olan kapalı oturumda revize edilmiş bütçe taslağı ele alınacak." demişti.
Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti, gelecek yılın bütçesini Aralık ayında Meclis'e sunmuştu. İran Meclisi, 16 Şubat'ta hükümet tarafından hazırlanıp sunulan 1400 yılı (2021) bütçe taslağını geri çevirmişti.
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