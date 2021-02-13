Fenerbahçe'de rüya orta saha Trabzon'da sahada!

Hürriyet'te yer alan habere göre, F.Bahçe'de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Dimitrios Pelkas’tan oluşan ‘rüya orta saha’ kurgusu büyük olasılıkla 28 Şubat’taki Trabzon maçında sahne alacak. Kupadaki Başakşehir sınavında 80 dakikanın üzerinde oynayıp kondisyonunu iyileştirdiği gözlenen Mesut’un yanı sıra perşembe günü koşu ve bireysel saha çalışmalarına başlayan İrfan Can ile Pelkas’ın 21 Şubat’taki Göztepe maçında ikinci yarıda görev alıp, Trabzon’da tam kapasiteyle sahada olmaları bekleniyor.