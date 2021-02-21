  1. Spor
21 Şub 2021 11:57

Liverpool'da kabus sürüyor; 98 yıl sonra ilki yaşadı

Liverpool'da kabus sürüyor; 98 yıl sonra ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Everton, Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Kırmızılar, 1923'den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Everton, Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Kırmızılar, 1923'den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti

Premier Lig'de Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield'da gülen 2-0'lık skorla Everton oldu ve Carlo Ancelotti'nin takımı 23 resmi maç sonra Kırmızılar'ı devirdi.

Everton'ın gollerini 3. dakikada Richarlison, 83. dakikada Sigurdsson (p) kaydetti ve ve konuk takım 3 hafta sonra kazandı.

Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Liverpool'da Ozan Kabak 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Everton, son şampiyon ile puanını eşitledi.

Liverpool, 1923'den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti. Kırmızılar, bu alandaki en kötü rekorunu tekrarladı.

Everton, Premier Lig'de Liverpool'u Eylül 1999'dan bu yana ilk kez deplasmanda yendi.

Kaynak: T24

News Code 1892666

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler