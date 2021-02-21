Liverpool'da kabus sürüyor; 98 yıl sonra ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Everton, Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup etti. Kırmızılar, 1923'den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti

Premier Lig'de Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield'da gülen 2-0'lık skorla Everton oldu ve Carlo Ancelotti'nin takımı 23 resmi maç sonra Kırmızılar'ı devirdi.

Everton'ın gollerini 3. dakikada Richarlison, 83. dakikada Sigurdsson (p) kaydetti ve ve konuk takım 3 hafta sonra kazandı.

Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Liverpool'da Ozan Kabak 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Everton, son şampiyon ile puanını eşitledi.

Liverpool, 1923'den bu yana ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetti. Kırmızılar, bu alandaki en kötü rekorunu tekrarladı.

Everton, Premier Lig'de Liverpool'u Eylül 1999'dan bu yana ilk kez deplasmanda yendi.

Kaynak: T24