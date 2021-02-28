Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Tahran'a sürpriz bir ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ilk önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Tahran'da bulunan Fuat Hüseyin'in diğer üst düzey İranlı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

Bölgede IŞİD'in yeniden canlanmasına izin vermeyeceğiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Şemhani görüşmede, ABD'nin Irak’taki son askeri hareketliliğine değinerek, "Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesine ilişkin çıkardığı yasanın uygulanmasının ertelenmesi bölgedeki krizin tırmanmasına neden olmuştur." dedi.

Bölge ülkelerinin gerilimi azaltmak ve mevcut krizleri hafifletmek için yapıcı işbirliği ve istişarelerde bulunması gerektiğini vurgulayan Şemhani, Irak’taki mevcut huzur ve güvenlğin korunması gerektiğini belirtti.

ABD’nin son eylemlerinin terör örgütü IŞİD’in bölgedeki faaliyetlerini arttırmak, teröristlerle mücadele eden direniş güçlerine saldırmak ve yeni bir terörizm çağı açmak amacıyla olduğunu dile getiren Şemhani, "İran ile terörizme karşıtı mücadele yürüten diğer ülkeler tekfiri terör örgütlerinin bölgede yeniden canlanmasına izin vermeyecektir” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 975 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 980'e vaka sayısının da 1 milyon 623 bin 159'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 386 bin 534'e ulaştığı bilgisini verdi.