Bölgede IŞİD'in yeniden canlanmasına izin vermeyeceğiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Şemhani görüşmede, ABD'nin Irak’taki son askeri hareketliliğine değinerek, "Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesine ilişkin çıkardığı yasanın uygulanmasının ertelenmesi bölgedeki krizin tırmanmasına neden olmuştur." dedi.

Bölge ülkelerinin gerilimi azaltmak ve mevcut krizleri hafifletmek için yapıcı işbirliği ve istişarelerde bulunması gerektiğini vurgulayan Şemhani, Irak’taki mevcut huzur ve güvenlğin korunması gerektiğini belirtti.

ABD’nin son eylemlerinin terör örgütü IŞİD’in bölgedeki faaliyetlerini arttırmak, teröristlerle mücadele eden direniş güçlerine saldırmak ve yeni bir terörizm çağı açmak amacıyla olduğunu dile getiren Şemhani, "İran ile terörizme karşıtı mücadele yürüten diğer ülkeler tekfiri terör örgütlerinin bölgede yeniden canlanmasına izin vermeyecektir” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de ülkesindeki son siyasei ve güvenlik gelişmelerine dair hazırladığı raporu sunarak “Güvenlik ve istikrar, ekonomik kalkınma ve refahın temelidir ve Irak gibi yıllardır terör ve güvensizlikle mücadele eden bir ülke için güvenliğin sağlanması birinci önceliktir” dedi.