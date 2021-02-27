Zarif, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Tahran'a sürpriz bir ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ilk önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Tahran'da bulunan Fuat Hüseyin'in diğer üst düzey İranlı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bu ayın ilk haftasında Tahran'a resmi bir zitarette bulunmuştu. Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.