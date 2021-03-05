İran'da yolcu uçağının kaçırılma planı engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı yazılı bir açıklamada, dün gece Ahvaz’dan Meşhed’e uçuş yapan yolcu uçağını kaçırma komplosunun uçuş güvenliği biriminin müdahalesiyle başarısız kaldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe akşamı yerel saatle 22:10’da Ahvaz havaalanından Meşhed'e uçuş yapan İran Air'e ait Fokker 100 tipi yolcu uçağını kaçırma planı Devrim Muhafızları uçuş güvenliği birimi tarafından engellendi.

İlk ifadelere göre, bu komplonun faili uçağı kaçırdıktan sonra Fars Körfezi’nin güney kıyılarındaki ülkelerin birinde indirmeyi planlıyordu"

Açıklamada ayrıca yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve alternatif bir uçakla taşındığı belirtilirken, bu komplonun boyutlarının incelenmekte olduğu açıklandı.