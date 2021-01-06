Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Ukraynalı yolcu uçağı" mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran'ın yakınında meydana gelen Ukraynalı yolcu uçağı olayının birinci yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstikbar ve sulta düzeninin düşmanlıklarının ve komplolarının yol açtığı zorlukları farkedip katlanan milletimiz, muhteşem ve parlak bir geleceğimizi engellemek isteyen düşmanla mücadelede her zamankinden daha fazla kararlıdır. Düşmandan intikam konusu ise Devrim Muhafızlarının gündeminde yer almaktadır.

ABD’nin bölgedeki maceraperestliği ve işlediği terör eyleminin (General Kasım Süleymani suikastı) ardından bölgede gerilimin tırmanması ve Ayn el-Esad'daki teröristlerin üssüne yönelik füzeli operasyon yapılması ve bunun arkasından da Ukrayna yolcu uçağı olayının meydana gelmesinden bir yıl geçmesine rağmen hayatını kaybeden vatan evlatlarının ayrılık acısı herkesi hala çok derinden üzmektedir."

Derin üzüntünün dile getirildiği açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileği iletildi.

Yazılı açıklamada, “Uçak kazasını araştırmak, benzeri olayları önlemek ve kusurları ortadan kaldırmak için oluşturulan uzman komitelerinin raporlarının kullanılması vurgulanmaktadır.” denildi.