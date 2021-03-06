Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri'nden halka "koronavirüs" tavsiyesi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi ikişer fidan dikti.

Ağaç dikme töreninin ardından kısa bir konuşma yapan İslam Devrim Lideri, koronavirüs salgınının son durumuna atıfta bulunarak, “Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde, halkımız tüm tavsiyelere uyarak büyük felaketi ülkeden uzaklaştırdı. Ancak bu sene tehlike giderek daha yaygın hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yıl herkesin tavsiyelere uyması gerekiyor” dedi.

Ayetullah Hamanei, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun bu konudaki tavsiyeleri yerine getirilmelidir. Seyahat etmek yasaklanırsa halkımız seyahat etmesin. Ben de kesinlikle geçen senede olduğu gibi bu sene de seyahat etmeyeceğim" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs salgınının halkın geçimi üzerinde bıraktığı etkiye dikkati çeken İslam Devrimi Lideri, "Salgının yayılması devam ederse, halkın geçimi üzerindeki sorunlar artacak; dolayısıyla salgının bir an evvel ortadan kaldırılması için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Zarif'ten ABD'ye: İşe yarayacak bir politikayı deneyin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabı üzerinden bir kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, koronavirüs salgını dönemide ABD’nin azami baskı politikasını sürdürmesini eleştirdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kız, politikacıların acımasız ve insanlık dışı seçimlerinin bedelini ödeyen küçük bir kız. İran’daki durumu özel değil. ABD, COVID-19 salgının ortasında bile Trump'ın İranlılar üzerindeki başarısız azami baskı politikasını uygulamaya devam ediyor. Gerçekten işe yarayacak bir alternatifi denemenin zamanı gelmedi mi?"

İran'da 1 milyon 428 bin 8 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 367 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 512'ye vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 470'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 767'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 428 bin 8'e ulaştığı bilgisini verdi.