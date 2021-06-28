Suriye yönetimi, Türkiye'nin Haseke’nin suyunu kesmesini kınadı

Suriye basınına göre Şam yönetimi, Türkiye tarafından Haseke’deki Alok Su İstasyonu’nun suyunun kesilmesinin insanlığa karşı bir suç olduğunu açıklayarak, Haseke halkının susuz kaldığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 25’inci defadır Haseke gibi büyük bir kentin suyunu kestiği belirtildi.

Türkiye’nin Alok Su İstasyonu’nun Haseke’ye akan suyunu kestiğini ve Haseke halkını susuz bıraktığının kaydedildiği açıklamada, Türkiye’nin 1 milyon insanın suyunu kestiği ifade edildi.

Bu adımın savaş suçu olduğu ve sivil halkın kurban edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, halkın su ihtiyacına saygı duyulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Türk işgal kuvvetlerinin bu canice uygulamalarını bir kez daha kınıyor." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) de Türkiye’nin Alok Su İstasyonu’nun suyunu bırakması çağrısında bulunmuştu.