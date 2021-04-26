Şam hükümetinden Türkiye'ye kınama

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı, TSK ve Türkiye'ye bağlı askeri güçler ülkenin kuzeydoğudaki Haseke kentinde uyguladığ içme suyunu kesme eylemine ilişkin yazılı açıklamada yayınladı.

Haseke halkının içme suyunun 16 gün üst üste kesilmesini kınayan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İşgalci Türk güçleri ve terör grupları, içme suyunu Haseke halkına karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Bu davranış uluslararası hukuka aykırıdır.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Haseke’nin içme suyunun Türkiye tarafından kesilmesinin derhal durdurulmasına müdahale talebinde bulundu.

