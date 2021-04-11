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11 Nis 2021 13:28

Suriye medyası:

ABD askeri konvoyu Irak'tan Haseke'ye geçti

ABD askeri konvoyu Irak'tan Haseke'ye geçti

Amerikan güçleri, bölgedeki yasadışı üslerini güçlendirmek için Haseke kırsalında yer alan Hrab el Cir Havaalanına silah ve lojistik malzeme geçirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Amerikan güçlerinin bölgedeki yasadışı üslerini güçlendirmek için Haseke kırsalında yer alan Hrab el Cir Havaalanına silah ve lojistik malzeme geçirdiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine, işgalci Amerikan güçlerine ait kamyonlar, askeri konteynerlerle yüklü kapalı termokingleri, tankerler ve bir dizi Hummer araçları da dahil olmak üzere 59 araçtan oluşan yeni bir konvoyunun, Irak topraklarından Haseke kırsalının kuzeyinde yer alan Hrab el Cir havaalanındaki yasadışı üslerine doğru geçirdiğini belirtti.

News Code 1893601
https://tr.mehrnews.com/news/1893601/

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