AK Parti'de Soylu için istifa sesleri yükseliyor

AK Parti’de suç örgütü lideri Se­dat Peker’in gerek İçişle­ri Bakanı Süleyman Soylu, gerekse parti içindeki isimler ile ilgili iddiaları nedeniyle “rahat­sızlık” yaşanıyor.

Milletvekillerinin Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “iddialarla ilgili serzenişte bu­lunduğu” ancak Erdoğan’ın “Gündemimizde Pe­ker yok” diyerek, kestirip attığı ifa­de edilirken, as­lında Erdoğan’ın “Soylu’yu görevden almak için doğru za­manı beklediğine” işaret ediliyor.

Soylu’nun şu an­da görevden alınmaması ya da istifa ettirilmemesinin tek nede­ninin MHP Genel Başkanı Dev­let Bahçeli’nin, “terörle mücade­lenin aksayabileceği, bunun da Türkiye’ye zarar verebileceği” gerekçesiyle Soylu’nun arkasın­da durması olduğu ifade ediliyor.

AK Parti kulisleri bugünlerde ha­reketli. Hareketliliğin nedeni de suç örgütü lideri Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soy­lu ile ilgili iddiaları. İddialar karşısında her geçen gün ge­rek kabinede gerekse AK Parti için­de “Soylu’nun yalnız kaldığı” dil­lendirilirken, AKP’li milletve­killerinden ve parti yönetimin­den de Erdoğan’a, Soylu ile ilgili serzenişlerin geldiği belirtiliyor. AKP’deki milletvekilleri, “İddi­alar karşısında gereği yapılma­dığı takdirde kamuoyu nezdin­de hem parti hem de iktidar da­ha fazla yıpratılmak istenecek. Muhalefet bugünlerde iktidarı en fazla Soylu üzerinden eleştir­meye başladı. Ayrıca bu iddialar kamuoyunda da karşılık görme­ye başladı. Süreç 17-25 Aralık gibi işlemiyor. Orada Cumhur­başkanı Erdoğan’a yönelik, ba­kanlar üzerinden bir hamle ya­pılmak istenmişti. Bu, çok net­ti. Ancak iddialarla ilgili somut bir açıklama yapılamamış olma­sı AKP’nin elini güçsüzleştiri­yor” değerlendirmeleri yapılı­yor. AK Parti içinde, Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüş­mesinde de “Soylu’nun Şentop’a verdiği yanıtın tatminkâr bulun­madığı” konuşuluyor. Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var” sözlerinin ar­dından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin “Şentop’a yüklendi­ğine” dikkat çekilirken, “AKP’li milletvekillerinin de töhmet al­tında kaldığı” belirtiliyor.

"Süreci Yılıdırım götürdü"

Ak Parti’de, Soylu’nun, döne­min başbakanı Ahmet Davutoğ­lu ile ilgili “MYK üyelerini din­lettiği ve ‘hepinizin odaların­da neler konuştuğunu dinletiyo­rum ve biliyorum’ dediği süreç­le ilgili anlattıklarında “yanlış­lıklar olduğu” da konuşuluyor. Davutoğlu’nun, başbakanlıktan azline giden süreçte parti içinde “Süleyman Soylu’nun değil, Bi­nali Yıldırım’ın etkin olduğu, sü­reci Yıldırım’ın götürdüğünün” altı çiziliyor. MKYK öncesi top­lanan imzalarda da “Soylu’dan çok Yıldırım’ın aktif rol aldığı ve ‘Davutoğlu’nun parti kodla­rına aykırı hareketlerini bizzat Yıldırım’ın tespit ettiği” ileri sü­rülüyor.

"Erdoğan Bir yere not etti"

Soylu’nun televizyon prog­ramlarındaki sözlerinin ardın­dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ta­rafından da “uyarıldığına” dik­kat çekilirken, bu sözleri nede­niyle de gerek kabine içinde ge­rekse AK Parti içinde tepki topladı­ğı belirtiliyor. Soylu’nun kabine ile gerginliğinin önce eski Ha­zine ve Maliye Bakanı Berat Al­bayrak ile başladığı, sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Ko­ca ile “tepe noktasına ulaştığı” dillendiriliyor. Covid - 19 salgı­nının en başında uygulanan so­kağa çıkma kısıtlamasıyla ilgi­li yurttaşların paniğe kapılma­sı ve ardından Soylu ile Koca’nın arasında gerginlik yaşanması ve Soylu’nun istifa etmesi de örnek gösteriliyor. Soylu’nun, bir gece ansızın istifa hamlesiyle “terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle kabine içinde kendini test etme­ye çalıştığı ve bir noktada da ba­şarılı olduğuna” dikkat çekiliyor. Ancak AK Parti içinde “Cumhurbaş­kanı Erdoğan bu hamleyi unut­madı, bir yere not etti” yorum­ları da yapılıyor. Erdoğan’ın da “uygun bir zamanda Soylu’nun görevden azlini isteyeceği” ileri sürülüyor.

Brifing almadı

Soylu ile ilgili Peker’in iddiala­rı sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı hamle de ko­nuşuluyor. AK Parti’de, “MHP lideri Bahçeli, Soylu ile ilgili adım at­tı çünkü Soylu özellikle 15 Tem­muz darbe girişimi sonrasında yürütülen terörle mücadelede et­kin bir isim. Bahçeli, hem terör­le mücadelenin aksaması duru­munda Türkiye’nin zarar göre­ceğini düşünüyor hem de ‘bir suç örgütü lideri karşısında ka­binenin güçlü olması’ gerekti­ğine işaret ediyor. O nedenle de Soylu’ya destek veriyor. Ancak Soylu, bu hamleleriyle kabine ve AKP içindeki varlığını düşü­rüyor. Cumhurbaşkanı da gerek kabinedeki gerekse AKP’deki ra­hatsızlığı bildiği için yan yana görünmekten kaçınıyor” yorum­ları yapılıyor. Erdoğan’ın, bu ne­denle de Soylu’yu Cumhurbaş­kanlığı Sarayı’nda düzenlenen iki törene çağırmadığı, “yan ya­na görünmek istemediği” ifade ediliyor.

Öte yandan kulislerde son ola­rak Erdoğan’ın, asayiş ile ilgi­li brifingi de Soylu’dan almadığı konuşuluyor. Soylu’nun yerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dan brifing aldığı iddia ediliyor.

Kaynak: Kanalben.com