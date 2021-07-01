  1. Ekonomi
1 Tem 2021 13:54

Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı

Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.

Almanya’da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa'da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz’in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi

Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1895463
https://tr.mehrnews.com/news/1895463/

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