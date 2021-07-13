Anket: MHP seçmeni arasında Soylu'yu beğenme oranı azadı

MetroPOLL Araştırma, seçmenin Bakan Soylu'ya karşı beğenisine ilişkin bir anket yaptı. Katılımcılara "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu beğeniyor musunuz" sorusunun sorulduğu ankette, bakanın popülaritesinin en düşük olduğu zaman yüzde 39,6’yla Mayıs 2021 olarak kaydedildi.

Ankete katılan MHP seçmenlerinin yüzde 74’ü 2020 yılının nisan ayında Soylu’yu ‘beğenirken’, bu oran Haziran 2021’de 55,6 olarak kaydedildi.

AK Parti seçmeninde Soylu'nun beğeni oranı 8 ay içinde değişmezken, Saadet Partisi seçmeninde de ciddi bir azalma olduğu görüldü.

Kaynak: T24