İran, 12. Irak Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Ferzat Pilten, İranlı firmaların Irak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 12. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldığını duyurdu.

Pilten, "Irak, İran ve Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 250 firmanın katılımıyla düzenlenen fuar 10 Temmuz'da Irak'taki Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı." dedi.

Fuarda 10 İranlı firmanın stand kurduğunu belirten Pilten, "Irak, İran'ın dünyadaki en büyük ikinci ticaret ortağı ve komşu ülkeler arasında da ülkemizin ilk ortağıdır ve aynı zamanda tarım ürünleri için önemli pazarlardan biridir." diye konuştu.