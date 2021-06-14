  1. Ekonomi
14 Haz 2021 13:21

İran'ın IKBY'deki ekonomik fuarı 22 Haziran'da açılıyor

İran'ın IKBY'deki ekonomik fuarı 22 Haziran'da açılıyor

İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu, ülkenin ikinci ekonomik fuarının 100 şirketin katılımıyla yakında Süleymaniye'de yapılacağını duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan Süleymaniye'deki ikinci İran Ekonomik Fuarı 22 - 26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek." dedi

Bu fuarda 100 İranlı firma yer alacağını aktaran Şuşteri, "Fuarın amacı İranlı firmaların kapasitesini ve İran ürünlerini tanıtmaktır." ifadesini kullandı.

Fuarda, inşaat, elektrik, gıda, giyim, halı, el sanatları, küçük ev aletleri, tıbbi cihaz, otomobil ve tavukçuluk sektöründen firmaların standları bulunuyor.

News Code 1895007
https://tr.mehrnews.com/news/1895007/

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