İran-IKBY ticari ilişkileri yeni sınır kapısı Siranbend ile ivme kazanacak

İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakan Yardımcısı Çetu Salih ile görüştü.

İki yetkili bu görüşmede, İran-IKBY ticari ve ekonomik ilişkilerin ivme kazanması için ortak sınır kapılarındaki sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede yeni sınır kapısı Siranbend konusu da masaya yatırıldı.

Bağdat hükümeti Siranbend Sınır Kapısı'nın resmi olarak faaliyet göstermesini onaylamıştı.

Şu anda İran ile IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.