6. Dünya Orduları Askeri Yarışmaları İsfahan'da başladı

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Koordinatörü General Abbas Fallah bugün Dünya Orduları Askeri Yarışmaları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yarışmalardan amacın katılımcı ülkeler arasında kültürel münasebetleri güçlendirmek, barış ve dostluğu pekiştirmek olduğunu söylerken Özbekistan Takımı Temsilcisi Albay Arif Can Ahmetov da, bu yarışmaların dünya ordularının deneyimlerinin paylaşımı için uygun bir fırsat olduunu ifade etti.

Vietnam Temsilcisi Albay Ciyanghu da, bu yarışmaların deneyimlerin paylaşımı yanısıra, kütlür transferine de yol açtığını kaydederken, Rusya Federasyonu İsfahan Başkonsolosu Boris Burmistrov da, bu yarışmaların 7 sene önce Rusya'da başladığını, bu dönemki yarışmalara 730 katılımcının katıldığını ifade etti.