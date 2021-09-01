Düşmanın bölge güvenliğini bozmasına izin vermeyiz

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, dünya ordularından seçilen takımların katılımıyla Kunarek limanında düzenlenen Uluslararası 6. Derin Dalış Yarışmaları’nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, İran'ı barışın ve dostluğun 'habercisi' olarak nitelendirdi.

Tuğamiral İrani, "Art niyetli ülkelerin bölgede güvenlik ve barışı bozmalarına asla izin vermeyeceğiz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktayız. Biz bugün bağımsız bir ülke olarak deniz havzasını koruyoruz” dedi.

Dünya ordularından seçilen takımların derin dalış yarışmaları, 6 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla geçen Pazartesi günü İran'ın Kunarek limanında başlamıştı.