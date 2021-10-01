İran'ın medeniyet başkenti Hemedan'daki "Baba Tahir Türbesi"

İran’ın en eski kentlerinden birisi olan Hemedan ülkenin kuzeybatısında yer almaktadır.

Hemedan İran’ın orta batı kesimindeki 3,574 metrelik Alvend Dağı’nın eteklerinde yeşil bir dağlık alana sahiptir. Başkent Tahran’ın yaklaşık 360 kilometre güneybatısında bulunmaktadır. Şehirde ılıman iklim hakimdir.

Nüfusun çoğunluğunun Farsça konuştuğu Hemedan’da kayda değer seviyede Azerice de konuşulmaktadır.

Hamadan birçok şairin ve kültürel ünlüye ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin ayrıca dünyanın en eski sürekli yerleşim yeri olan şehirlerinden biri olduğu söyleniyor.

Hamadan her zaman deri, seramik ve halı gibi el sanatları ile tanınmıştır.

Pek çok tarihi değere ev sahipliği yapan şehrin ana sembolleri Gencname Yazıtı, Avicenna Anıtı ve Baba Tahir Türbesidir.

Baba Tahir Türbesi

Baba Tahir Türbesi, Hamedan'ın en önemli cazibe merkezlerinden biridir.

Burası hem mimari açıdan hem de Baba Tahir'in tarihi geçmişi ve edebi konumu açısından büyük bir kültürel değere sahiptir.

10.yy sonlarında ve 11.yy başlarında iran da yaşamış rubai ustası Baba Tahir Üryan asavvufi nitelikte şiirler yazmıştır.

Kendisinin şiirlerinde kullandığı lehçe, günümüzde kullanılan Farsça lehçeye çok yakındır.

İranlı şairler arasında saygın bir konuma sahip olan Baba Tahir, İbn-i Sinan’nın çağdaşıdır.

Baba Tahir'in şehir merkezinin kuzeyinde bulunan mezarı, Foroughi tarafından tasarlanmıştır.

Mezar alanı çiçekler ve dolambaçlı yollarla çevrili bir park içindedir. Türbenin kulesi 1970 yılında yaptırılmıştır ve 1997 yılında İran’ın tarihi ve ulusal varlıkları listesine alınmıştır.