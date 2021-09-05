Erdebil'in en önemli tarihi köprüsü: Daşkesen Köprüsü

İran’ın Erdebil eyaleti, Savalan adı ile bilinen Sebelan dağının eteğinde Astara limanına yakın ve ayrıca denizin kıyısına yakın bölgede bulunan dağların arkasında yer almaktadır.

Erdebil, uygun iklimi ve yemyeşil doğasından dolayı İran platosunun Kuzey Batı'sındaki cennet parçası sayılır.

Bu eyalet İpek Yolu üzerinde yer almasından dolayı iyi bir ekonomik gelişme ivmesine de sahip olmuştur.

Erebil eyaleti tarihi ve turistik cazibeler açısından da eşsiz bir bölgedir. Güzel doğası ve sıcak kanlı, konuksever insanları ile özellikle de yazın serin havası ile birçok turistin uğrak yeri olmaktadır.

Erdebil ‘Heft Çeşmeh Köprüsü’ gibi birçok turistik yere sahiptir.

Daşksen Köprüsü, Cacin, Yedi Gözlü köprüsü, Kırmızı Köprü olarak da adlandırılan Heft Çeşme Köprüsü Erdebil’in tarihi köprülerinden biridir.

Bu köprü ‘Balıklı Çay’ denen bir nehrin üzerinde yer almaktadır. Köprünün yapımında kullanılan ana malzemeler alçı ve kireçtir.

Safevi dönemine uzanan Daşkesen Köprüsü, 1969 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

Bu köprü her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmekterdir.