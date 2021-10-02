İran: Yaptırımlar korona aşısına erişmemizi engelliyor

BM'de görev yapan İran diplomatlarından Muhammed Gurbanpur tarafından, Perşembe günü BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi'nde okunan bildiride, ''bazı ülkelerin küstahça insani malların yaptırımlardan muaf olduğunu iddia etmeleri esef verici olduğu gibi bu korkunç bir yalandır." denildi.

Bildiride, "Aslında, başkalarına insan hakları konusunda tavsiyelerde bulunan ve kendilerini insan onurunun önde gelen savunucuları olarak tanıtanların, sadece insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmekte gerekli azim ve iradeden yoksun değil, insan hakları konusunda sorumluluklarını yerine getirme bağlamında ikiyüzlülüğe başvurduklarını." belirtildi.

İran bildirisinde, ''Söz konusu ülkelerin gerçekte işgal altındaki Filistin topraklarında ve Yemen'de başta kadın ve çocuklar gibi savunmasız insanlara karşı günlük işlenen cinayetlerin destekçileri oldukları'' kaydedildi.

İran, Filistin halkının vazgeçilemez kendi kaderini tayin hakkına güçlü desteğini ilan ederek, zorba Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında etnik temizlik yaptığını ve Siyonist destekçilerin bu konudaki sağır eden sessizliklerinin çok esef verici olduğunu belirtmiştir.

Afganistan'daki son gelişmelere ve ABD'nin bu ülkeden kaotik bir yenilgiye uğramasına ve çekilmesine işaret edilen bildiride, ''Tahran, Afgan halkının, özellikle de içeride ve komşu ülkelerde yerinden edilenler ve Afgan halkının durumundan ciddi şekilde endişe duyuyor. Özellikle korona virüs salgınına karşı etkin mücadele için uluslararası desteğe çok ihtiyaç var.'' denildi.