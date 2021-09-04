Urmiye'deki 'Se Gonbed' kulesi

İran’ın kuzeybatısında yer alan Urmiye kenti, ülkenin birçok tarihi ve doğal cazibe merkezine sahip olan kentlerinden biridir.

Bu kentin en muhteşem cazibe merkezlerinden biri tarihi ‘Se Gonbed’ (Üç Günbed) kulesidir.

Urmiye’nin güneydoğusundaki Selçuklular döneminden kalma 800 yıllık yapı, ilginç mimarisiyle değerli bir tarihi hazinedir.

Taş ve tuğladan yapılmış olan iki katlı ‘Se Gonbed’ kulesi dairesel silindir şeklindedir.

Yapının giriş kapısına yerleştirilmiş kûfi yazıtlı üç kitabesi vardır.

Bu yapı 1935 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.