  1. Turizm
4 Eyl 2021 17:43

Urmiye'deki 'Se Gonbed' kulesi

Urmiye'deki 'Se Gonbed' kulesi

İran'ın Urmiye kentinde yer alan ‘Se Gonbed’ (Üç Günbed) kulesi, ilginç mimarisiyle ülkenin değerli bir tarihi hazinesidir.

İran’ın kuzeybatısında yer alan Urmiye kenti, ülkenin birçok tarihi ve doğal cazibe merkezine sahip olan kentlerinden biridir.

Bu kentin en muhteşem cazibe merkezlerinden biri tarihi ‘Se Gonbed’ (Üç Günbed) kulesidir.

Urmiye'deki 'Se Gonbed' kulesi

Urmiye’nin güneydoğusundaki Selçuklular döneminden kalma 800 yıllık yapı, ilginç mimarisiyle değerli bir tarihi hazinedir.

Taş ve tuğladan yapılmış olan iki katlı ‘Se Gonbed’ kulesi dairesel silindir şeklindedir.

Urmiye'deki 'Se Gonbed' kulesi

Yapının giriş kapısına yerleştirilmiş kûfi yazıtlı üç kitabesi vardır.

Bu yapı 1935 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

News Code 1896987
https://tr.mehrnews.com/news/1896987/

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