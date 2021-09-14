Fars eyaletindeki Kaysariye Çarşısı

Kaysariye Çarşısı, İran'ın Fars eyaletinin Lar kentinde yer almaktadır.

İran’ın en eski çarşılarından olan Kaysariye Çarşısı, antik mimarinin zarif ve çeşitli bir koleksiyonudur.

Bu çarşı, Lar kentinin turistik yerlerinden biri olarak sayılmaktadır.

Kaysariye Çarşısı aynı zamanda İran'daki diğer eski çarşıların inşası için bir modeldi. İsfahan Çarşısı ve Şiraz’daki Vekil Çarşısı, bu çarşının tasarımında dayanarak inşa edilmiştir.

Bu çarşı 1938 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır.