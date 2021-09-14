  1. Turizm
14 Eyl 2021 16:06

Fars eyaletindeki Kaysariye Çarşısı

Fars eyaletindeki Kaysariye Çarşısı

İran'ın Fars eyaletinin Lar kentinde yer alan Kaysariye Çarşısı, ülkenin en eski çarşılarından biridir.

Kaysariye Çarşısı, İran'ın Fars eyaletinin Lar kentinde yer almaktadır.

İran’ın en eski çarşılarından olan Kaysariye Çarşısı, antik mimarinin zarif ve çeşitli bir koleksiyonudur.

Fars eyaletindeki Kaysariye Çarşısı

Bu çarşı, Lar kentinin turistik yerlerinden biri olarak sayılmaktadır.

Kaysariye Çarşısı aynı zamanda İran'daki diğer eski çarşıların inşası için bir modeldi. İsfahan Çarşısı ve Şiraz’daki Vekil Çarşısı, bu çarşının tasarımında dayanarak inşa edilmiştir.

Fars eyaletindeki Kaysariye Çarşısı

Bu çarşı 1938 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır.

News Code 1897201
https://tr.mehrnews.com/news/1897201/

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