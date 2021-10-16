İran'da gezilecek yerler: Gavazang

Zencan İran’ın en eski eyaletlerinden biri olarak ülkenin kuzeybatısında yer almaktadır.

Zencan eyaletinin en hoş iklime sahip olan yerlerinden biri “El Dağı” bölgesidir.

Zencan’ın turistik yerlerinden olan “El Dağı”, “Bame Zencan” veya “Gavazang” adıyla da tanınmaktadır.

El Dağı, Zencan’daki en papüler yerlerden ve eğlence merkezlerinden biri olarak her zaman güzel vakit geçirmeleri için bu kentin sakinlerinin uğrak yeri olmaktadır.

Gavazang Barajı'nın varlığı ve şehrin güzel manzarası bu kompleksin cazibesini birkaç kat artırmıştır.

Zanjan’ın en önemli yüksekliklerin biri olan Gavazang dağı, baharın gelmesiyle birlikte doğa severler için ideal bir bölge haline geliyor.

Şehrin kuzeyinde yer alan “Gavazang” bölgesine seyahat eden doğa tutkunlarına kafeler ve restoranlar, tekne gezintisi, yapay şelale, bisiklet parkuru, amfi tiyatro dahil olmak üzere birçok eğlence imkanı sunulmaktadır.

Bu turizm ve eğlence kompleksinde farklı festivaller düzenlense de her yıl burada “Ulusal Çorba Festivali” düzenleniyor.

Gavazang, her yıl Ağustos ayında büyük “Çorba Festivali”ne ev sahipliği yapmaktadır. İran'ın dört bir yanından katılan etkinlikte çeşitli hediyelik eşyalar, el sanatları, yöresel ekmekler ve farklı şehirlerin geleneksel yemekleri sergileniyor.