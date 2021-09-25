Emleş, Gilan’da eşsiz cazibe merkezlerine sahip olan bir şehir

Reşt'e 75 km. uzaklıktaki kentte 2006 yılı sayımına göre 15.047 kişi yaşamaktadır. Halk yerel bir lehçe olan Gilaki dilini konuşur. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır.

Emleş kenti, denize ve dağlara yakınlığı nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir.

Langrud ve Rudsar şehirleriyle de komşu olan Emleş, İran ve Gilani'nin eski şehirlerinden biridir.

Emleş, ülkenin kuzeyindeki olağanüstü turistik yerlerden biridir. Bu şehir, nehirleri, dağları, çay bahçeleri, pirinç tarlaları ve narenciye ağaçları ile gözleri kamaştırıyor.

Emleş’in başlıca tarım ürünleri pirinç, çay, buğday, fındık ve narinciyedir.

Kentin görülmeye değer turistik yerleri:

Siyahtaş Şelalesi

Şelale bu bölgenin güzel ve yüksek dağları arasında yer alıyor. 50 metre yüksekliğinde olan Siyahtaş Şelalesi İran'ın kuzeyindeki en güzel şelalelerden biri olarak tanınmaktadır. Bu güzel şelale her yıl çok sayıda doğa sever ve turisti kendine çeker. İlkbahar sonu ve yaz sonu bu şeleleyi ziyaret etmek için en uygun zamandır.

Zerbicar Göleti

Yerel lehçede ‘Sel Bicar’ olarak adlandırılan Zerbicar Göleti, Emleş kentinin en güzel doğal cazibe merkezlerinden biridir.

Bu göletin suyu çeltik yetiştiriciliği için kullanılmaktadır. Gölet ayrıca çeşitli hayvanları ve göçmen kuşları ağırlayan doğal bir yaşam alanıdır.

Bolur Dokan Köyü

Emleş çevresindeki en güzel doğal cazibe merkezlerinden biridir. Emleş kentinin 12 km güneybatısında yer almaktadır. Bu bölgenin kükreyen nehri, büyüleyici manzarası ve sık ormanları gerçekten muhteşem ve güzel.

Kocid Köyü

Köyün geleneksel evleri iki katlı olup, yapımında taş, kerpiç ve ahşap gibi malzemeler kullanılmıştır. Birinci kat hayvanlar içindir ve üst katta ailelerin yaşadığı iki veya üç oda vardır.

Kocid köyünde üç tür mimari vardır; Birinci tip, köy mimarisinin çoğunluğunu oluşturan geleneksel mimariye sahip evlerdir; ikinci tip birinci tipe çok benzer ancak çatıları farklıdır ve üçüncü tip, birinci ve ikinci tipten tamamen farklıdır.

Kocid Köyünün dar sokakları köye eşsiz bir görünüm sunmuştur.