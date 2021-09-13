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13 Eyl 2021 17:13

İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

İran’ın Merkezi eyaletindeki Tefriş ilçesinde bulunan Tefriş yeraltı şehri, ülkenin hatta Ortadoğu’nun en büyük yeraltı şehri olarak tanımlanıyor.

Yeraltı şehirleri insanların savunma alanındaki dehasının eşsiz örneklerindendir.

İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

Yeraltı şehirleri çevre felaketlerinde ve düşman saldırısı tehlikesinde halka barınak sağlamak amacıyla herhangi bir insan yapımı malzeme kullanılmadan oluşturuluyordu.

Yeraltı şehirlerinin ortak noktası, bu şehirleri ilginç bir görünüm sağlayan birçok dar ve karanlık koridorun olmasıdır.

İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

İran’ın Merkezi eyaletindeki Tefriş ilçesinde bulunan Tefriş yeraltı şehri, ülkenin hatta Ortadoğu’nun en büyük yeraltı şehri olarak tanımlanıyor.

Bu yeraltı şehri yaklaşık 150 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Arkeolojik verilere dayanarak Tefriş yeraltı şehrinin Selcuklu döneminde yapıldığı belirtiliyor.

İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

News Code 1897170
https://tr.mehrnews.com/news/1897170/

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