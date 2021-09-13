İran'ın en büyük yeraltı şehri Merkezi eyaletinde

Yeraltı şehirleri insanların savunma alanındaki dehasının eşsiz örneklerindendir.

Yeraltı şehirleri çevre felaketlerinde ve düşman saldırısı tehlikesinde halka barınak sağlamak amacıyla herhangi bir insan yapımı malzeme kullanılmadan oluşturuluyordu.

Yeraltı şehirlerinin ortak noktası, bu şehirleri ilginç bir görünüm sağlayan birçok dar ve karanlık koridorun olmasıdır.

İran’ın Merkezi eyaletindeki Tefriş ilçesinde bulunan Tefriş yeraltı şehri, ülkenin hatta Ortadoğu’nun en büyük yeraltı şehri olarak tanımlanıyor.

Bu yeraltı şehri yaklaşık 150 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Arkeolojik verilere dayanarak Tefriş yeraltı şehrinin Selcuklu döneminde yapıldığı belirtiliyor.