  1. Turizm
7 Kas 2021 18:48

Rusya'nın ardından Fransa'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi

Rusya'nın ardından Fransa'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi

Yabancı turistlere yönelik vize yasağının kaldırılmasının ardından Fransa’dan ilk turist kafilesi bu sabah İran’a geldi.

Yabancı turistlere yönelik vize yasağının kaldırılmasının ve sınırların açılmasının ardından Rusya’dan sonra Fransa’dan ilk turist kafilesi bu sabah Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye geldi.

9 kişilik bir grup halinde İran’a gelen Fransız turistlerin 15 gün boyunca ülkenin Tahran, Hemedan, Kirmanşah, Ahvaz, Şiraz, Yezd  ve İsfahan kentlerinin turistik ve cazibe merkezlerini gezmesi bekleniyor.

Nistan 2020’de Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun kararıyla yabancı turistlere vize işlemleri durdurulmuştu.

News Code 1898357
https://tr.mehrnews.com/news/1898357/

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