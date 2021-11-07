Rusya'nın ardından Fransa'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi

Yabancı turistlere yönelik vize yasağının kaldırılmasının ve sınırların açılmasının ardından Rusya’dan sonra Fransa’dan ilk turist kafilesi bu sabah Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye geldi.

9 kişilik bir grup halinde İran’a gelen Fransız turistlerin 15 gün boyunca ülkenin Tahran, Hemedan, Kirmanşah, Ahvaz, Şiraz, Yezd ve İsfahan kentlerinin turistik ve cazibe merkezlerini gezmesi bekleniyor.

Nistan 2020’de Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun kararıyla yabancı turistlere vize işlemleri durdurulmuştu.