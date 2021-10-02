İran'da Dünya Turizm Günü etkinliği

İran'ın Kürdistan eyaletindeki Huraman bölgesinde dün Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Çarpıcı dağ manzarası, eşsiz kültürü, kadim tarihi ve kendine özgü şehir mimarisi ile tanınan Huraman bölgesi, bu sene Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Kademeli dik eğimli planlama ve mimari, kuru taş teraslarda bahçecilik, hayvancılık ve mevsimlik göç, farklı mevsimlerde ova ve yaylalarda bölge halkının yerel kültür ve yaşamının ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

Bu bölgede Paleolitik döneme ait eserler bulunmuştu.