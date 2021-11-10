Emir Abdullahiyan'dan Nikaragua yeni devlet başkanına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nikaragua’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Daniel Ortega’ya tebrik mesajı gönderdi.

Emir Abdullahiyan kaleme aldığı mesajda, İran ile Nikaragua’nın tüm alanlardaki dostane ilişkilerinin günden güne daha da geliştirilmesini temenni etti.

Nikaragua’da yapılan seçimlerde, Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN), yüzde 75’lik oy oranıyla sandıktan açık ara farkla galip olarak çıktı. FSLN lideri Daniel Ortega, 4. kez devlet başkanlığı görevine seçildi.