Zarif, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ve Latin Amerika bölgesindeki önemli konuların yanı sıra iki ülkenin tek taraflılığa karşı direnişi ve bazı tarafların bağımsız ülkelerin işlerine müdahalesi ele alındı.

Zarif görüşmede, ABD’nin tek taraflılığının getirdiği ekonomik baskılara dayanma açısından İran ve Nikaragua halkı arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, iki ülke halkının bu alanda başarılı olacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada da iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, son sekiz yılda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için gösterdiği çabalardan dolayı Zarif’e teşekkür etti.