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18 Kas 2021 10:10

İran ve Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki son ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde direniş şehitlerini anarak, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ı Tahran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile gitirdi.

Mikadad ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın selamını İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye iletti.

News Code 1898631
https://tr.mehrnews.com/news/1898631/

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