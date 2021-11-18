İran ve Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

Görüşmede iki ülke arasındaki son ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği, turizm ve bazı bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde direniş şehitlerini anarak, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ı Tahran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile gitirdi.

Mikadad ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın selamını İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye iletti.