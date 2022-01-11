Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’da kalacak

Sputnik'e göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.

Kazak lider Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurmuştu.