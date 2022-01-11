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11 Oca 2022 16:58

Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’da kalacak

Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’da kalacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, Kazakistan’da durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak." dedi.

Sputnik'e göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.

Kazak lider Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurmuştu.

News Code 1899791
https://tr.mehrnews.com/news/1899791/

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