KGAÖ barış gücü, Kazakistan’dan çekiliyor

Kazakistan’da hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkeye gönderilen KGAÖ barış gücü, geri çekilmeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KGAÖ ile Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın planı çerçevesinde barış gücünün koruma altına aldığı sosyal tesisleri yerel güvenlik görevlilerine teslim etme sürecinin başladığı belirtildi.

164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı.

Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Olaylarda 164 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Protestolar nedeniyle başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 12 bine yükselirken, protestolara ilişkin 300’den fazla da soruşturma açıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirterek, barış gücü misyonunun sona erdiğini ve 2 gün sonra çekilmenin başlayacağını ifade etmişti.

Kaynak: Hürriyet