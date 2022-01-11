Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan İsmailov adaylığını sundu.

Alihan İsmailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu.

İsmailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki İsmailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

İsmailov 'dan ilk açıklama

İsmailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten İsmailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak