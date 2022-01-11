Kazakistan: Barış gücünün çekilmesi 2 gün içinde başlayacak

Ülkedeki protestoların çatışmalara dönüşmesi üzerine Kazakistan tarafından davet edilen barış gücünün çekilme takvimi belli oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkeye gönderilen CSTO barış gücünün geri çekilmesinin iki gün içinde başlayacağını ve en fazla 10 gün süreceğini söyledi.

Krizin fitili 2Ocak'ta ateşlendi

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: Hürriyet