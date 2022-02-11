BM, Libya'nın yeni başbakanını tanımadığını açıkladı

Milli Gazete'ye göre, Mısır, Fransa, BAE, Rusya ve Siyonist İsrail’in desteklediği general Halife Hafter'in himayesindeki Tobruk Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Libya'nın Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığını bildirdi.

Biri birini tanımayan iki başbakan ülkeyi kaosa götüreceğe benziyor.

Libya’nın batısında yer alan Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti ise şu anki Başbakan Abdulhamid el-Dibeybe'yi destekliyor.