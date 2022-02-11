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11 Şub 2022 13:19

BM, Libya'nın yeni başbakanını tanımadığını açıkladı

BM, Libya'nın yeni başbakanını tanımadığını açıkladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı yeni başbakan seçti. BM, Libya'nın yeni başbakanını tanımadığını açıkladı.

Milli Gazete'ye göre, Mısır, Fransa, BAE, Rusya ve Siyonist İsrail’in desteklediği  general Halife Hafter'in himayesindeki Tobruk Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Libya'nın Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığını bildirdi.

Biri birini tanımayan iki başbakan ülkeyi kaosa götüreceğe benziyor.

Libya’nın batısında yer alan Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti ise şu anki Başbakan Abdulhamid el-Dibeybe'yi destekliyor.

News Code 1900404
https://tr.mehrnews.com/news/1900404/

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