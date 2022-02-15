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15 Şub 2022 10:06

Rus ve Ermeni yetkili Erivan-Ankara temaslarını görüştü

Rus ve Ermeni yetkili Erivan-Ankara temaslarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko’nun Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubinyan ile telefonda görüşerek, Erivan ve Ankara özel temsilcileri arasında 24 Şubat’ta Viyana’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile telefonda görüştü, taraflar Erivan ve Ankara özel temsilcileri arasında 24 Şubat’ta Viyana’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.

Açıklamada, “Ermenistan ve Türkiye tarafları arasında (14 Ocak 2022 tarihli) Moskova Anlaşmalarının uygulanması, ayrıca iki özel temsilcinin 24 Şubat 2022'de Viyana'da bulunacağı bir sonraki temasları ile ilgili atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın bölgede istikrar ve sürdürülebilir kalkınma adına Erivan ile Ankara arasında ortak zemin arayışının daha da ilerletilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yinelediği kaydedildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1900481
https://tr.mehrnews.com/news/1900481/

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