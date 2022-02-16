Türkiye'de kabine toplanıyor; Ukrayna krizi ele alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor.

Beştepe'deki toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji krizi, yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi kabinenin gündemine getirecek.

Ukrayna- Rusya gerilimi ele alınacak

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve Siyonist Rejim Başkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

Kaynak: Milli Gazete