Ermenistan'dan "Antalya Forumu" açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Antalya Diplomatik Forumu’na katılımı konusunda henüz bir karar vermedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecinin sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri dile getirdi.

Mirzoyan, “Evet, ben ve Ruben Rubinyan Antalya’da gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılmaya davet edildik. Bu arada, az önce Sayın Schallenberg ile etkinliği konuştuk. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda henüz bir kararı yok, konu ele alınıyor. Ancak bunun ikili bir ziyaret olmadığı ve ikili ilişkiler bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği vurgulamamız gerekiyor. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin de katılmaya karar verebileceği uluslararası bir diplomatik etkinliktir. Orada bir sorun görmeyeceğim ve etkinliği Ermenistan-Türkiye diyaloğuna bağlı görsek bile, bunun olumlu tonlardan başka bir şeyi işe katmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın da 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomatik Forumu’na davet edildiğini duyurdu. Resmi Yerevan, foruma katılımını henüz doğrulamadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'de düzenlenecek olan Antalya Diplomatik Forumu'na katılma davetini büyük olasılıkla kabul edeceğini, ancak her şeyin o anda mevcut duruma bağlı olacağını söyledi.

Kaynak: Ermeni Haber