Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Katar Emiri'nin resmi daveti üzerine Katar'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin resmi daveti üzerine 21 Şubat Pazartesi günü Doha'ya gidecek.

İran, bölgesel güvenliği sağlayan güçleri arasında yer alıyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ve İslam dünyasında güvenliği sağlayan güçlerden biri olduğunu söyledi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "İslami düzenin son 40 yılda bölge ve dünyada elde ettiği tüm başarılar, kalkınma ve ilerleme için atılan adımlardan kaynaklanmaktadır." dedi.

Emir Abdullahiyan, Münih Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 58. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için dün Almanya’ya gitti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 317 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 607’ye vaka sayısı ise 6 milyon 913 bin 427’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 842’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 427 bin 388'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.