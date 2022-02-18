İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 317 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 607’ye vaka sayısı ise 6 milyon 913 bin 427’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 842’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 427 bin 388'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.