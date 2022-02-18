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18 Şub 2022 10:40

Emir Abdullahiyan, Münih Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti

Emir Abdullahiyan, Münih Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 58. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya’nın Münih kentine gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 58. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın konferansın kulisinde bazı üst düzey yetkililer ve diplomatlar ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Münih Konferansı Bugün Başlıyor

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda; Ukrayna krizi, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler, salgınla mücadele, AB’de ve küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.

News Code 1900529
https://tr.mehrnews.com/news/1900529/

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