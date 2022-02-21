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21 Şub 2022 10:06

Astana görüşmeleri Antalya’da yapılacak

Astana görüşmeleri Antalya’da yapılacak

Suriye krizine çözüm bulunması maksadıyla, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde yürütülen Astana görüşmelerinde 18’inci tura Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türk medyasına göre, bu yıl ikincisi 11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle dışişleri bakanları seviyesindeki Astana görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıya; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan katılacak.

Üç ülkenin bakanı İdlib’deki son durum, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ve Cenevre’deki Anayasa Komitesinin çalışmaları ele alacak. Toplantıda ayrıca Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de sayıları 10 milyona yaklaşan sığınmacıların durumu da görüşülecek.  Bunun yanı sıra mültecilerin geri dönüşü ve Suriye devleti ile muhalefeti arasında güven artırıcı tedbirler de masaya yatırılacak.

News Code 1900593
https://tr.mehrnews.com/news/1900593/

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